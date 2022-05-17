ПВО сбивает все больше ракет: в Минобороны рассказали, есть ли у РФ преимущество в небе

ПВО сбивает все больше ракет: в Минобороны рассказали, есть ли у РФ преимущество в небе

У российских военных нет преимущества в небе над Украиной.

ПВО сейчас сбивает все больше ракет, которые российские оккупанты запускают по мирным городам и селам.

Об этом 17 мая во время брифинга в "Медиацентре Украина – Укринформ" рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что в Украине продолжает сохраняться высокая угроза ракетных ударов, однако сейчас ПВО все чаще их сбивает и спасает жизнь мирных украинцев.

"Сохраняется вероятность воздушных ударов по всей территории Украины. Если до 24 февраля считалось, что украинского ПВО почти не существует, то сейчас констатируем – враг нет преимуществ в воздухе. Именно благодаря работе ПВО. А это сотни тысяч спасенных жизней", — подчеркнула Маляр.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 17 мая обстреляли железнодорожный объект в Новояворовской громаде Львовской области. Также из-за обстрелов повреждены частные дома, амбулатория, школа и детский сад.

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