ПВО три часа отражала атаку дронов на юг: где попадание и какие последствия

В ночь на пятницу, 8 марта, армия Российской Федерации атаковала беспилотниками южные области Украины. Активно работали силы ПВО, но произошли попадания на территории Одесской области.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, силы противовоздушной обороны юга в течение трех часов отражали российскую атаку. В Херсонской и Николаевской области были сбиты по два дрона, восемь — в Кировоградской области, а 18 — в Одесской.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Белгород-Днестровском районе (Одесская область — Ред.) поврежден объект инфраструктуры, но самое главное — не пострадали люди. Разрушено здание, но оно давно не использовалось", — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, россияне терроризируют юг Украины. В последнее время в приоритете – Одесщина. Такую активность оккупантов Гуменюк связывает с предстоящими выборами в РФ и на временно оккупированных территориях.

"Вы пытались всех убедить, что юг Украины продолжает ждать "русский мир". Других способов у них нет, кроме как террор", — добавила она.

Как сообщалось, в ночь на 8 марта россияне массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 33 этих ударных БПЛА были уничтожены. В общей сложности враг запустил 37 дронов.

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