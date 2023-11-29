ПВО уничтожила 100% дронов: Игнат рассказал детали ночной комбинированной атаки врага

Игнат подчеркнул, что каждый запускаемый по Украине дрон имеет запроектированный маршрут и цель.

Силы противовоздушной обороны Украины во время вражеской атаки 29 ноября сбили все беспилотники.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона утром среды, 29 ноября.

Также читайте Россияне попытались атаковать дронами Киевщину: какие результаты

"Привычный авиационный, мы так называем, удар беспилотниками и управляемыми авиационными ракетами. Как вы знаете, все дроны были уничтожены. Направление тоже уже привычно для Сил обороны. Только меняются маршруты "шахедов" по направлению к цели. Большинство дронов было направлено на Хмельницкую область. Мы знаем, что там есть военный аэродром. Противник эту цель себе облюбовал и постоянно пытается проникнуть с помощью ударной БПЛА. Они уничтожают по дороге", — сообщил он.

Игнат подчеркнул, что эти атаки типичны для Воздушных сил в отличие от той, что была по Киеву, где было привлечено 75 беспилотников.

Напомним, в ночь на среду, 29 ноября, Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed и управляемыми авиационными ракетами Х-59. Сколько воздушных целей сбило ПВО и куда целил враг — читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.