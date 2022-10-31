ПВО уничтожила 44 ракеты из более полусотни, которые россияне запустили по Украине: детали

Утром 31 октября российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины, но украинская ПВО успешно сбила более 40 ракет РФ.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Telegram-канале.

"Сбиты 44 из полусотни ракет оккупантов", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 россияне выпустили более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область, РФ).

"44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушного командования "Центр" – 18, воздушного командования "Юг" – 12, воздушное командование "Восток" – 9, воздушного командования "Запад" – 5!", — добавляют в командовании Воздушных сил.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый утром 31 октября отметил работу сил ПВО в туманной погоде и подчеркнул, что они – титаны. Садовый призвал поддерживать украинскую армию деньгами.

В свою очередь глава ОВА Максим Козицкий заявил, что утром 31 октября над Львовщиной сбили вражеские ракеты.

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