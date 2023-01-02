Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ПВО уничтожило 9 "шахидов" и одну ракету — воздушное командование "Восток"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1362
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ПВО уничтожило 9 "шахидов" и одну ракету — воздушное командование "Восток"

Фото иллюстративное / Фото: facebook/Віталій Кличко

Шесть "шахидов" и одна ракета летели в сторону Днепра.

В небе над Днепропетровской и Запорожской областями украинская авиация и зенитные ракетные войска уничтожили 6 ударных беспилотников типа "шахид" и одну высокоточную управляемую ракету Х-59МК2, шедшую в направлении города Днепр.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

Еще 3 "шахида" были сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск.

Атака РФ ночью, 2 января: что известно

Напомним, что ночь против 2 января 2023 года оказалась беспокойной из-за очередной российской атаки. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину своими ракетами и иранскими дронами. Так, взрывы раздавались на Киевщине и в столице. В Киеве взрыв произошел в Деснянском районе. Обломками повреждены балконы и оконные стекла в многоэтажке. Ранен 19-летний парень.

Несколько мопедов повернули в сторону Одессы со стороны Коблево. Кроме того, взрывы слышали в Днепре и Запорожье.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1362
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация