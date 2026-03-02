- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
ПВО уничтожило более 30 000 воздушных целей за февраль 2026 года
В течение февраля 2026 г. украинская противовоздушная оборона уничтожила более 30 000 воздушных целей.
Противовоздушная оборона Сил обороны Украины на протяжении февраля 2026 уничтожила более 30 тысяч воздушных целей. Среди них баллистические и крылатые ракеты, а также тысячи ударных и разведывательных дронов.
Об этом сообщили в Воздушных силах .
По официальным данным, в феврале украинская ПВО уничтожила:
3 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
10 крылатых ракет "Калибр";
87 крылатых ракет Х-101;
7 крылатых ракет Х-22/Х-32;
12 крылатых ракет "Искандер-К";
35 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
8 противокорабельных ракет "Циркон";
8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
3238 ударных БпЛА типа Shahed;
682 разведывательных БпЛА;
26008 беспилотников других типов.
Работа авиации
В Воздушных силах также сообщили, что в течение февраля авиация совершила 576 самолетов.
около 398 - на истребительное авиационное прикрытие;
более 112 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Военные подчеркивают, что продолжают уничтожать враждебные цели, как в небе, так и на земле.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Европе защищать небо.
Украина готова присоединиться к усилению защиты воздушного пространства Европы.