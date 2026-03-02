ТСН в социальных сетях

Война
26
1 мин

ПВО уничтожило более 30 000 воздушных целей за февраль 2026 года

В течение февраля 2026 г. украинская противовоздушная оборона уничтожила более 30 000 воздушных целей.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © tsn.ua

Противовоздушная оборона Сил обороны Украины на протяжении февраля 2026 уничтожила более 30 тысяч воздушных целей. Среди них баллистические и крылатые ракеты, а также тысячи ударных и разведывательных дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах .

По официальным данным, в феврале украинская ПВО уничтожила:

  • 3 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

  • 10 крылатых ракет "Калибр";

  • 87 крылатых ракет Х-101;

  • 7 крылатых ракет Х-22/Х-32;

  • 12 крылатых ракет "Искандер-К";

  • 35 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

  • 8 противокорабельных ракет "Циркон";

  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

  • 3238 ударных БпЛА типа Shahed;

  • 682 разведывательных БпЛА;

  • 26008 беспилотников других типов.

Работа авиации

В Воздушных силах также сообщили, что в течение февраля авиация совершила 576 самолетов.

  • около 398 - на истребительное авиационное прикрытие;

  • более 112 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Военные подчеркивают, что продолжают уничтожать враждебные цели, как в небе, так и на земле.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Европе защищать небо.

Украина готова присоединиться к усилению защиты воздушного пространства Европы.

26
