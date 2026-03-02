ПВО уничтожило более 30 000 воздушных целей за февраль 2026 года

ПВО / © tsn.ua

Противовоздушная оборона Сил обороны Украины на протяжении февраля 2026 уничтожила более 30 тысяч воздушных целей. Среди них баллистические и крылатые ракеты, а также тысячи ударных и разведывательных дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах .

По официальным данным, в феврале украинская ПВО уничтожила:

3 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

10 крылатых ракет "Калибр";

87 крылатых ракет Х-101;

7 крылатых ракет Х-22/Х-32;

12 крылатых ракет "Искандер-К";

35 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

8 противокорабельных ракет "Циркон";

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

3238 ударных БпЛА типа Shahed;

682 разведывательных БпЛА;

26008 беспилотников других типов.

Работа авиации

В Воздушных силах также сообщили, что в течение февраля авиация совершила 576 самолетов.

около 398 - на истребительное авиационное прикрытие;

более 112 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Военные подчеркивают, что продолжают уничтожать враждебные цели, как в небе, так и на земле.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Европе защищать небо.

Украина готова присоединиться к усилению защиты воздушного пространства Европы.