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ПВО в Одесской области сбила российский беспилотник: в ВСУ рассказали о ситуации на юге Украины

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ПВО в Одесской области сбила российский беспилотник: в ВСУ рассказали о ситуации на юге Украины

Оккупанты пытаются удержать захваченные территории Украины.

В понедельник, 17 октября, во время последней воздушной тревоги ПВО сбила российский беспилотник. Также оккупанты продолжают ракетные удары по Украине.

Об этом говорится в сообщении ОК "Юг".

На юге Украины россияне пытаются удержать занятые позиции: оккупанты обстреливают линию фронта и тыл украинских защитников.

Зафиксированы следующие обстрелы:

  • В результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град" повреждены жилые дома в Марганецкой и Красногригорьевской общинах. Предварительно, без человеческих потерь.
  • Зенитными ракетами системы С-300 атакована Березнеговатская громада Николаевщины. Повреждены сельскохозяйственные предприятия. Человеческих потерь и пострадавших нет.
  • Перед рассветом Одесщина и Николаевщина атакована ударными дронами-камикадзе. Силами и средствами противовоздушной обороны 6 дронов сбиты над Одесщиной и 9 над Николаевщиной.
  • Утром враг нанес удар ракетой Х-59 "воздух-земля" с самолета Су-35 по объекту Одесской инфраструктуры. Пострадавших нет.
  • После обеда на Винничине враг изуродовал объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали.

Украинские защитники в ночь на 17 октября выполнили 120 огневых задач по району сосредоточения врага и его техники на юге Николаевского района. Потери оккупантов устанавливаются.

Также остается угроза ракетных ударов и обстрелов дронами.

Обстрелы Украины 17 октября

Российские оккупанты дронами атаковали центр Киева. Из-за этого обрушился жилой дом. На месте трагедии погибли 4 человека.

Также россияне ракетами обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях.

Российские террористы ракетами обстреляли Винницкую область, где глава ОВА Сергей Борзов сообщил о попадании по объекту критической инфраструктуры. Предварительно без жертв.

Министр МВД Денис Монастырский считает, что Россия планировала 17 октября превзойти масштабы своих обстрелов, произошедших 10 октября.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
617
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