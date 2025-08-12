Пьяная тайна российских дальнобойщиков: как празднование едва не сорвало операцию СБУ "Паутина"

Председатель СБУ Василий Малыш

Из-за пьянства российских дальнобойщиков спецоперацию «Паутина» пришлось отложить.

Об этом глава СБУ Василий Малюк заявил в интервью телеканалу «Мы-Украина» в эфире марафона «Единые новости».

Первоначально СБУ планировала провести операцию еще до 9 мая. Однако, как отметил Малыш, из-за праздничных дней, которые россияне проводят, злоупотребляя алкоголем, сроки сместились на месяц.

«Мы планировали еще до 9 мая, но они на Пасху пошли в запой, сильно злоупотребляли спиртным, потом 1 мая у них 'майовка' и они неделю лежат… У нас реально выпал месяц по этой причине», — объяснил глава Службы безопасности Украины.

Также Василий Малюк поделился о курьезном и опасном инциденте, произошедшем во время подготовки к спецоперации. Один из агентов случайно открыл крышу автомобиля-домика, в котором находились дроны в боевой готовности, и их увидел водитель.

Столкнувшись с нештатной ситуацией, Малыш вместе с побратимом срочно разработал правдоподобную легенду. Агенту поручили убедить водителя, что дроны — это специальные разведывательные аппараты для охоты.

«Я говорю: „Смотри, давай вот таким образом сделаем. Такую срочную легенду с колес нужно ему сразу зарядить, поэтому водитель, который увидел: Домики охотничьи? Охотничьи. Это дроны специальные разведывательные. Домики устанавливаются на охотничьи угодья, где десятки тысяч километров их, соответственно, теряют, территория. или других животных, а также браконьеров. Затем возвращаются на место и вся эта информация стекается в единый центр, анализируется и так далее“, — рассказал Малыш.

По словам Малюка, водитель, которому было 63 года, был далек от современных технологий, сыгравших на руку украинской спецслужбе.

«Ну, то есть, он в возрасте, и он, в сущности, на „вы“ с гаджетами. Ну и он, как говорится, съел эту нашу легенду», — отметил глава СБУ.

Малыш также подчеркнул, что успех операции был бы невозможен без негласного помощника, который имел определенный здоровый авантюризм и смог убедить водителя.

«Это мы ему рассказали, а он это уже там по-своему интерпретировал и доказал там водителю. Но доказал это под таким углом и таким тоном, что реально поверил», — объяснил Малыш.

Дополнительным фактором успеха стало то, как выглядели дроны: боевая часть была встроена в корпус, а не крепилась раздельно.

«Поскольку, если бы он выглядел так, то, я думаю, тот водитель, какой бы он ни был далек от реалий, он бы все равно подумал: что-то здесь не так, и возможно позвонил бы в местное управление ФСБ. Поэтому собственно все сработало правильно», — подытожил Малыш.

Напомним, Василий Малюк рассказал, что СБУ является одним из флагманов Сил обороны относительно deep strike — дальнобойных ударов беспилотными системами. За все время полномасштабного вторжения подразделения СБУ поразили более 200 объектов в глубоком тылу РФ.