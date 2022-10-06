Пьяной орде выдают заряженное оружие: Жданов рассказал о провальной мобилизации в РФ

По западным разведданным, на сегодняшний день России удалось собрать более 100 тысяч мобилизованных.

Военный эксперт Олег Жданов указал на ряд проблем, возникших в России во время организации мобилизационных мероприятий. Он уверен, что через немного начнутся масштабные бунты среди "мобиков".

Об этом Олег Жданов рассказал на своей странице в Ютубе.

Также читайте Принял ли Путин решение нанести ядерный удар по Украине: что говорят в Пентагоне

"Они переселенные пункты заполнили этими мобилизованными. Дальше поток продолжается. Военнослужащие гребут, выполняют планы. А дальше заселять людей некуда. Что они делают? Они берут и быстренько начинают маленькими партиями распихивать их по военным частям. То есть, быстро начали переодевать и развозить". военным частям, а их там никто не ждет.Их база не подготовлена, склады незаполнены, оружие выдавать неоткуда.Потому их просто не пускают в эти части.Из -за того, что их достаточно много, с ними не могут справиться.Они живут под забором бригады, разжигают огонь, пока есть деньги, питаются за свой счет, устраивают пьянки и дебоши.Сейчас пойдут кражи местного населения, когда у них начнут кончаться деньги, потому что у них не за что жить. потому что она просто не готова к такому количеству прибывающих людей", — отметил эксперт.

По словам Жданова, у российской армии есть большая проблема с экипировкой и обеспечением вооружения новобранцев.

"Есть большая проблема с военной формой. Первых мобилизованных еще переодевали, а сейчас они просто в гражданской одежде ждут, когда им привезут форму из складов. Сейчас им выдают портянки. Их будут учить мотать портянки. Вот так их экипируют. С оружием та же ситуация. Ее просто не хватает на то количество, которое прибывает в части", — добавил он.

Что известно о мобилизации в России

Напомним, главы Минобороны Алексей Резников заявил, что провал мобилизации в России и неспособность обеспечить армию всем необходимым приведут к изменению нынешнего режима в этом государстве.

По данным замминистра обороны Анны Маляр, россияне не очень охотно идут воевать в Украину. Так, только за первые две недели мобилизации в РФ более двух тысяч россиян обратились в Украину с желанием сдаться в плен.

В Украину ожидают прибытия 150 тысяч мобилизованных из России, которых собираются отправить для пополнения оккупационных частей, понесших значительные потери на фронте. В Генштабе ВСУ заявили, что уже готовы встречать новое нашествие мобилизованных россиян.

Потери россиян: ВСУ уничтожили 330 оккупантов и 15 тактических беспилотников

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.