Пьяные, без обеспечения и подготовки, но недооценивать их нельзя: военные оценивают "мобиков" из РФ

В соцсетях и телеграмм-каналах с первых дней мобилизации в России ходят видео, на котором подтверждают, что дела у новобранцев плохие — в казармах кое-где даже нет кроватей, обмундирование покупают родственники, говорится в ТСН.

Через полторы недели с момента объявления в РФ частичной мобилизации появилось немало видеодоказательств откровенно слабого обеспечения российской армии. Выкладывают видео сами же мобилизованные, которые жалуются, что их заставляют самостоятельно заботиться о себе, и на помощь родины не рассчитывать.

У некоторых мобилизованных даже кроватей в казарме нет, новоприбывшим предлагают разместиться на скамейках. Но бывает, что кровати есть, но, чтобы согреться, приходится разводить костер. Все сложно и с оружием – выдают мобилизованные ржавые автоматы Калашникова.

Также читайте 30 прилетов в день: пограничные села на Сумщине под постоянным огнем

Кроме того, новоиспеченных оккупантов бросают на фронт без подготовки, признается мобилизованный. "Официальные командиры полка подтвердили эту информацию – 29 у нас отправка должна быть в Херсон. Поэтому думайте сами и решайте сами. Ни стрельб, ни теории. Ничего", — звучит на видео.

В общем, пушечному мясу военная наука не нужна, но легкомыслить с такой тактикой Кремля украинцам тоже не стоит, предостерегает руководитель программ программы центра глобалистики. Он отмечает, что на первом этапе Россия будет затыкать мобилизованными дырами на фронте, а дальше будет формировать многочисленные боевые подразделения для ведения будущих наступлений. "При любом раскладе надо понимать, что количество оно все равно где-то может превосходить качество и недооценивать противника не следует. Наиболее опасный период, по моему мнению, это будет конец зимы — начало весны", — говорит руководитель программ программы центра глобалистики Павел Локийчук.

Украине следует не исключать и тот вариант, что за счет мобилизованных Россия может снова пойти с севера на Киев, или, например, на Волынь, отмечает бывший заместитель начальника Генерального штаба Игорь Романенко. Беларусь снова может помочь оккупанту. "300 тысяч – это количество. И, что они плохо подготовлены, если даже будет так, но мы пока видим, что пока оно так и есть. Однако через месяц войны значительное количество из них, кто останется жив, многому научатся, и это будет сила, с которой нужно бороться", — говорит генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Пока основная масса мобилизованных не прибыла на фронт, вооруженным силам нужно проводить максимально широкие контрнаступления на Востоке и на юге Украины, убежден генерал-лейтенант запаса. Чтобы оттащить туда мобилизованные резервы россиян – чем больше их перемелят там, тем меньше смогут собрать на белорусской границе.

Читайте также:

Благотворители взялись обеспечивать детей, потерявших родителей на войне: о каких суммах идет речь

Наставника "Призраков Киева" наконец-то смогли похоронить на Киевщине, после обнаружения тела в Болгарии

Обстрелы и штурмы в Донецкой области непрерывны: украинские бойцы сдерживают врага авиацией и артиллерией