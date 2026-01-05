Пьяные российские солдаты убили своего комбрига: детали ДТП в оккупированном Алчевске

Российские военные / © gettyimages.com

В оккупированном Алчевске пьяные российские военные 88-й бригады попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб комбриг 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ Эрик Селимов и трое его подчиненных.

О гибели Селимова уже официально сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, передает украинский журналист Денис Казанский.

Сообщение главы Дагестана

По словам журналиста Дениса Казанского, обычно такие случаи с участием пьяных российских военных касаются гражданского населения, однако в этот раз погибли оккупанты.

Вероятное тело Эрика Селимова

"Интересно, что 88-я бригада ВС РФ — это та самая бригада "Эспаньола", которая состоит из футбольных фанатов и настоящих, а не вымышленных нацистов. Ее командира Станислава Орлова недавно убили в Крыму во время задержания российские ФСБшники. И вот теперь такое "алаверды" получилось", — пишет журналист.

Напомним, ранее на юге Москвы взорвался автомобиль. В нем находился российский генерал-майор Фанил Сарваров.