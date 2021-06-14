Пьяный боевик расстрелял сообщников, а обвинили ВСУ: в разведке рассказали об очередной клевете оккупантов

Украинская разведка убеждена, что провокацию осуществляют специально накануне встречи президентов США и РФ, чтобы дискредитировать ВСУ.

На Донбассе, в районе населенного пункта Голубовское, пьяный боевик расстрелял пятерых российских наемников, после чего совершил самоубийство. Главари террористов, чтобы скрыть истинную причину смерти своих подчиненных, распространяют слухи, что оккупантов якобы убили в результате нападения украинской диверсионно-разведывательной группы.

Главное управление разведки Минобороны предупредило об очередной информационной провокации врага.

"Чтобы скрыть истинную причину гибели боевиков, российские пропагандисты целенаправленно распространяют противоречивые слухи об обстоятельствах и точном месте происшествия без объяснений, почему опытные российские военнослужащие не смогли избежать якобы внезапного нападения", — говорится в сообщении.

В ГУР уверяют, что инцидент произошел из-за злоупотребления наемниками алкоголя и неуставных взаимоотношений между ними. Пьяный боевик застрелил спящих сообщников и застрелился сам.

Украинская разведка убеждена, что российские идеологи осуществляют провокацию накануне встречи президентов США и РФ, чтобы дискредитировать ВСУ.

Напомним, что оккупанты не выпускают около 60 тыс. абитуриентов из ОРДЛО.

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