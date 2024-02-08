Пьяный оккупант в Луганской области расстрелял своих товарищей: фото

Непредвиденными потерями окупантов стали двое погибших и один раненый.

На территории Луганской области, временно оккупированной РФ, пьяный российский военный открыл огонь из автомата по своим сослуживцам. В результате — двое "200-х", а еще один — "300-й".

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Как стало известно, инцидент произошел около 3 часов ночи 7 февраля. Во время совместной пьянки вблизи оккупированного села Курячевка Луганской области 48-летний военнослужащий российской в/ч 36994 Александр Стеблин расстрелял троих своих сослуживцев.

Российский оккупант Александр Стеблин, расстрелявший троих своих товарищей / Фото: ASTRA

33-летний Ринат Халилов и 43-летний Павел Ляшенко погибли на месте. Прошитый пулями "боевого товарища" 39-летний Юрий Генералов попал в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки.

Именно по его словам и стало известно об этом случае, приведшем к неожиданным потерям среди личного состава оккупационной армии.

Стрельца, который по неизвестным причинам скосил автоматной очередью своих товарищей и облегчил работу ВСУ, задержали и передали в руки российской военной полиции.

Напомним, в плен ВСУ попал российский "герой СВО" – серийный убийца, расчленявший трупы и просидевший в тюрьме почти 20 лет, из них 6 лет – в одиночной камере.

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