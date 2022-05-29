Пять беспилотников, две ракеты, ротно-тактическая группа и состав боеприпасов: каковы цели ворога "вполювала" украинская авиация

Пять беспилотников, две ракеты, ротно-тактическая группа и состав боеприпасов: каковы цели ворога "вполювала" украинская авиация

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает, что за сутки 29 мая наблюдалось уменьшение ракетных обстрелов возле украинских границ.

Кроме того, 29 мая противник несколько снизил авиационную активность вокруг украинских границ.

О результатах "охоты" на враждебные цели сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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"На Сумщине истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ликвидировали два вражеских БпЛА, еще три беспилотника поразили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил. Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на Восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты", — говорится в сообщении.

Также за эти сутки ударная авиация Воздушных Сил нанесла воздушный удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Довгенькое. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожили ротнотактическую группу, состав боеприпасов, скопление боевой бронированной техники и живую силу оккупантов.

Напомним, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, что 29 мая украинские защитники провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога.

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