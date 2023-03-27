Пять бронеавтомобилей российских террористов "Ахмат" не доехали до зоны боевых действий — разведка

"Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, действующих на Приднепровском направлении.

Пять бронеавтомобилей российских террористов С-СТС "Ахмат" не доехали до зоны боевых действий.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

"26 марта колонна из пяти машин С-СТС 34-й отдельной мотострелковой бригады ехала по "крымскому мосту" в направлении оккупированного Крыма. Впрочем, по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния во время движения в составе колонны", — отметили в разведке.

Как результат, добавили в ГУР, четыре из пяти машин нуждаются в значительном ремонте.

"Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, которые действуют на Приднепровском направлении", — сообщили в ГУР.

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