Пять командиров "Азовстали" получили ордена "Золотая звезда" и звание Героя Украины (фото)

Пятеро украинских командиров "Азовстали", освобожденных из российского плена, удостоены званий Героев Украины и получили орден "Золотая звезда".

Награды вручил глава Офиса президента Андрей Ермак в Турции.

Президент отметил высшей государственной наградой командира отдельного отряда "Азова" Дениса Прокопенко (позывной "Редис"), его заместителя Святослава Пономаря "Калину", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского ("Волына"), старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.

"Подразделения, которыми вы руководили, внесли неоценимый вклад в будущую победу Украины. Вы и ваши подчиненные сумели сковать огромные силы противника. Силы, которых не хватило для оккупации больших территорий", – сказал Андрей Ермак, вручая орден Денису Прокопенко.

В ходе встречи состоялся видеозвонок президента Владимира Зеленского. Глава государства поздравил военнослужащих и поблагодарил их за выполнение важной боевой задачи по обороне Мариуполя.

"Битва за Мариуполь и все, что произошло с нами, выход из плена — это украинское чудо наперекор судьбе. Все прекрасно понимают, что с нами должно было произойти. Здесь есть люди, которые знают, что такое российские пытки и российский плен. И эта награда — это награда наших воинов. Это награда нашего украинского народа. Я очень горд тем, что я украинец. Это самая крутая нация в мире! И самая крутая власть и самые крутые военные", — отметил в свою очередь заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь.

Ранее сообщалось, что в Турции командиры-защитники "Азовстали" встретились со своими семьями.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото). 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пять командиров защитников Мариуполя будут оставаться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена.

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