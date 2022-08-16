Пять миллиардов человек погибнут, начнется глобальный голод: ученые оценили последствия возможной ядерной войны

Полномасштабная война между США и Россией уничтожит более половины человечества, говорится в исследовании.

Пять миллиардов человек погибнут в возможной ядерной войне с последующим глобальным голодом, вызванным блокирующей солнечный свет сажей в атмосфере, что намного превысит потери, вызванные смертельными взрывами.

Полномасштабная война между США и Россией уничтожит более половины человечества.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nature Food.

Согласно заявлению, сопровождающему исследование, команда Университета Рутгерса пришла к такому количеству погибших, оценив, насколько пострадают мировые урожаи сельскохозяйственных культур, поскольку дрейфующие облака блокируют солнечный свет, питающий растения, которыми питаются люди.

Во-первых, исследователи оценили количество пепла, который будет выброшен ядерными войнами разного масштаба, когда сгорят крупные города в Индии, Пакистане, США или России. Затем они скачали это в инструмент прогнозирования климата, который финансируется правительством США, чтобы отслеживать, как этот пепел будет двигаться по всему миру, а также где и насколько сильно это повлияет на производство продуктов питания.

В случае ядерной войны между США и Россией модель показала, что ветры планеты будут поднимать в небо тучи дыма и твердые частицы над крупными экспортерами продовольствия, такими как США, Китай, Германия и Великобритания.

Падение урожайности в этих странах вызовет каскад нарастающих последствий, которые привлекут к кризису весь мир. С падением урожая падает и экспорт продовольствия, что приведет к распространению голода по Африке и на Ближнем Востоке, выживание которых зависит от импорта продовольствия.

По этому сценарию три четверти людей на Земле будут голодать в течение двух лет после прекращения падения ракет – и это будет только начало.

Через три-четыре года после обмена ядерными ударами глобальные урожаи сельскохозяйственных культур, животных и рыбы упали бы на 90%, что привело бы к дальнейшему распространению голода, разрушениям и крушению, а также к запуску других циклов обратной связи.

По словам соавтора Лили Ся из Rutgers, многие детали того, в какой степени при таком обмене пострадают урожаи, остаются неясными.

"Например, озоновый слой будет разрушен в результате нагревания стратосферы, что приведет к усилению ультрафиолетового излучения на поверхности, и нам необходимо понять, как это повлияет на запасы продовольствия", — добавил Ся.

Такая война должна была достичь масштабов полномасштабного обмена между сверхдержавами, чтобы распространить голод далеко за пределы зоны взрыва.

Даже во время наиболее ограниченной ядерной войны, исследовавшейся командой — локальным обменом ядерными ударами между Индией и Пакистаном, — глобальное производство продуктов питания упало бы на 7% из-за сажи и пепла от попадающих в атмосферу взрывов.

Это число намного меньше количества неурожая, полученное моделью для тематического исследования США и России. Но это также больше, чем любое нарушение мировых запасов продовольствия с тех пор, как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН начала отслеживать их.

Такое разрушение ударит по миру, который стоит перед перспективой падения урожайности из-за изменения климата.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен подверг критике Россию за ядерный шантаж, которым Кремль угрожает после полномасштабного вторжения в Украину.

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