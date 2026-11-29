Украина расширила географию ударов по России / © Associated Press

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Украинская кампания по отрезанию российской военной машины от топлива, вооружения и финансов столкнулась с критикой президента США Дональда Трампа. Всего за 50 дней под удар попали 40 российских нефтяных и оборонных объектов: от топливного терминала на берегу арктического Белого моря до завода ракетного топлива в глубине Сибири.

Об этом пишет The New York Times.

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География и масштабы украинских ударов по РФ резко растут — NYT

В Балтийском море разгорелось военное грузовое судно, у берегов Ливии пошел ко дну боевой корабль, а на стратегическом для Москвы мосту к оккупированному Крыму после точной атаки обрушился в воду пролет автодороги.

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Киев расширяет радиус ударов по глубокому тылу врага. Теперь эти операции охватывают не менее пяти морей и достигают более 2400 км, чтобы перебить логистические и денежные артерии, которые питают армию РФ. Так Украина превращает огромные расстояния России и разбросанные по миру военные и экономические активы Кремля в главную уязвимость врага.

В то же время в дальнобойном вооружении преимущество до сих пор на стороне Москвы. Россия может достать баллистическими ракетами в любой уголок Украины, а без дополнительных американских перехватчиков Киев в значительной степени беззащитен перед такими атаками. Опираясь на численное преимущество в живой силе и технике, Кремль делает ставку на истощение.

Россияне продолжают бить по электростанциям, теплосетям и железной дороге, чтобы нанести максимальные страдания гражданским и принудить власть к капитуляции.

Но Киев нашел козыри. Силы обороны вывели интенсивность дальнобойных ударов на исторический максимум. В некоторые дни на Россию летят по тысяче дронов и больше. Даже несмотря на прямые требования президента Трампа остановить атаки на РФ, Украина продолжает бить по российским НПЗ. Это позволило снизить объемы переработки нефти до двадцатилетнего минимума.

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Атаки не прекратились и после того, как заместитель министра обороны США Элбридж Колби публично упрекнул Киев.

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов согласился, что одними дальнобойными ударами войну не выиграть. Но, по его словам, каждое такое попадание означает ремонт, потерю производства, перестройку логистики и дополнительные траты, что истощает РФ. Также эти удары заставляют российское командование забирать системы ПВО с передовой и перебрасывать боевые корабли для прикрытия судов в море.

Война выходит за пределы линии боевых действий. В Европе Москва ведет теневую войну — устраивает поджоги, диверсии и готовит покушения, нарушает воздушное пространство НАТО и атакует суда в территориальных водах стран Альянса. Киев в ответ охотится на российские военные цели по всему миру.

Широту украинских операций наглядно продемонстрировали события прошлой недели: сначала украинские дроны поразили российское военное грузовое судно «Спарта II» в Финском заливе на востоке Балтийского моря. А уже на следующее утро в более чем 1600 км от украинских границ семь морских дронов прорвались сквозь оборону в ливийском порту Бенгази. Этот рой потопил один из новейших боевых кораблей РФ «Меркурий» вместе с боевым вертолетом на палубе, а также поразил российский сухогруз, который, по словам президента Владимира Зеленского, вез оружие.

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Представители администрации, контролирующей восточную Ливию, пригрозили отплатой. В свою очередь, Зеленский назвал удары по российским объектам в любом уголке планеты суверенным правом на самооборону и очертил их как долгосрочную гарантию безопасности Украины.

Часть партнеров не оценила эти удары, потому что опасается эскалации. Однако большая часть политиков и экспертов одобрительно относится к таким ударам, понимая, что у Европы нет убедительного ответа на гибридную агрессию РФ.

Спор между США и Европой

Спор вокруг того, способна ли украинская тактика принудить Кремль к серьезным переговорам, оголил острый раскол между США и Европой. Когда Колби раскритиковал дальнобойную кампанию Киева на встрече НАТО в Брюсселе, министры обороны европейских государств мгновенно возразили.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал слова американского чиновника «достаточно глупой вещью», за что потом извинился, а британский министр обороны Уэс Стритинг подчеркнул, что не сомневается, что это выигрывает время и спасает жизни.

Независимые военные аналитики преимущественно разделяют европейский взгляд на ситуацию.

«Продолжение ресурсного обеспечения дальнобойных ударов Украины критически важно для того, чтобы принудить Россию к переговорам, а не к потемкинским разговорам, которые сейчас режиссирует Вашингтон», — написал на прошлой неделе эксперт лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

Последствия для России

На фоне попыток администрации Трампа сдвинуть мирные переговоры с мертвой точки путем уступок Москве, Украина провела одни из самых масштабных дроновых атак с начала полномасштабной войны. В Москве скрывают последствия, но военные аналитики с помощью геолоцированных видео подтверждают десятки «прилетов».

Во вторник президент РФ Владимир Путин публично признал напряженную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов и пожаловался, что Киев пренебрег предостережениями команды Трампа об обстрелах российских НПЗ.

По оценкам Международного энергетического агентства, объемы переработки нефти в России упали ориентировочно на 30% в годовом исчислении. Из-за падения выпуска бензина на 20%, а дизельного топлива почти на 30%, РФ ограничила экспорт топлива.

Помимо нефтяного сектора под прицелом Киева находится вся инфраструктура, обеспечивающая российские ракетные удары: ключевые предприятия оборонпрома, аэродромы с боевой авиацией и наземные пусковые установки.

Такое расширение географии ударов стало возможным благодаря стремительному рывку украинского ОПК. Украинские инженеры перешли к серийному созданию реактивных ударных дронов и тяжелых крылатых ракет. Параллельно идет ускоренная разработка собственных баллистических ракет. Украинские оружейники активно внедряют в боевые системы технологии искусственного интеллекта.

К тому же Киев заключил соглашения с Германией о совместном выпуске разведывательных дронов и с Великобританией о создании более 1000 дальнобойных ударных дронов.

Удары по РФ: последние новости

Напомним, в ночь на 28 ноября беспилотники второй раз за неделю атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области РФ, а также нефтеперекачивающую станцию. По данным российских Telegram-каналов, местных медиа и мониторингового проекта Exilenova+, после серии взрывов вблизи предприятия разразился масштабный пожар.

Новошахтинский завод нефтепродуктов работает с 2009 года, подключен к магистральным нефтепроводам «Транснефти» и является одним из крупнейших поставщиков топлива на юге России. Предприятие проектной мощностью от 5,6 до 7,5 млн тонн нефти в год выпускает бензин, дизель, авиакеросин, мазут и битум.

Предыдущий раз объект атаковали в ночь на 23 ноября, когда сообщалось о поражении завода и возможном возгорании на территории частной компании «ТАТА-ГАЗ». После предыдущего масштабного удара ракетами и дронами предприятие останавливало работу.

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