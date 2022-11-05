Пять пограничных громад Сумской области оказались под вражеским огнем

Враг терроризирует население Сумской области обстрелами из минометов, самоходных артустановок, беспилотников и стрелкового оружия.

В течение субботы, 5 ноября, враг обстрелял Эсманьскую, Краснопольскую, Миропольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую громады Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Эсманьскую громаду россияне обстреляли из минометов. Было 20 взрывов. Последствия обстрела уточняются.

На окраине одного из пограничных сел Краснопольской громады российские военные с беспилотника сбросили два взрывных устройства типа осколочного боеприпаса ВОГ.

После 17:00 другую деревню этой же общины россияне обстреляли из минометов. Зафиксировано 7 "прилетов", обошлось без последствий.

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Миропольскую громаду в течение дня враг обстрелял дважды. Сначала около 14 часов сбросили 10 мин. Около 17.00 россияне выпустили 17 снарядов из самоходной артиллерийской установки.

Из-за обстрелов произошел пожар — загорелось хозяйственное помещение у местных жителей. Еще несколько зданий получили повреждения. Люди не пострадали.

Середино-будскую громаду обстреляли из минометов с территории России. От разрывов 9 мин значительные повреждения получили 4 дома. Разрушена хозяйственная постройка.

Шалыгинская громада дважды подверглась обстрелам. Россияне использовать стрелковое оружие. В общей сложности было 37 пулеметных очередей и 10 одиночных выстрелов. Без последствий.

Напомним, российские войска 5 ноября нанесли удар по селу в Марганецкой общине Днепропетровщины.

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