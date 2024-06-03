Пять ракет С-300: стали известны последствия удара РФ по базе отдыха в Харьковской области

Россияне ночью против 3 июня нанесли ракетные удары по базе отдыха в селе Дачное Чугуевского района Харьковской области. Там возник пожар. В результате вражеского удара погиб один человек, еще двое травмированы.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Из-за российского удара погиб 45-летний мужчина, который был внутренне перемещенным лицом из Донецкой области. Ранена 35-летняя женщина и 42-летний мужчина. Они – сотрудники базы отдыха.

"Предварительно, войска РФ ударили по населенному пункту пятью ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ. Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных ВС РФ", — уточнили в прокуратуре.

Напомним, российские войска нанесли ряд ракетных ударов по Харьковской области. В результате атаки произошли попадания на территорию комплекса отдыха. В Змиевской громаде повреждены дома базы отдыха.

Читайте также: