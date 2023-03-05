Пять сценариев: как россияне похищают украинских детей и увозят в РФ

По состоянию на сегодняшний день Украине удалось вернуть только 307 детей из 16 тысяч.

Российские оккупанты используют пять сценариев для похищения украинских детей на территорию РФ.

Об этом заявила советница-уполномоченная президента по правам ребенка Дария Герасимчук, сообщает "Укринформ".

"У россиян есть четко спланированная политика в отношении украинских детей. Их действия не хаотичны... У них есть по меньшей мере пять сценариев похищения украинских детей", – сказала Герасимчук, назвав правда всего четыре.

Сценарии похищения украинских детей:

детей перемещают на территорию РФ после убийства их родителей,

после развода с родителями во время так называемой фильтрации,

детей вывозят из интернатных заведений,

забирают из семей на оккупированных территориях под видом оздоровления в детских лагерях,

"Россияне делают абсолютно все, чтобы помешать ребенку объединиться с семьей. Они сразу забирают у детей телефоны и не позволяют сообщать свое местонахождение. Очень сложно найти ребенка. Россияне рассеивают украинских детей по своей территории и постоянно передвигают. Как только мы узнаем что-нибудь о нахождении. детей, как их перемещают в другую часть России", – отметила уполномоченная президента.

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день Украине удалось вернуть только 307 детей из 16 тысяч.

Герасимчук подчеркнула, что международному сообществу "нужно быстро и эффективно отреагировать на преступление геноцида против Украины из-за украинских детей".

Ранее исследователи из Йельского университета установили, что Россия содержит по меньшей мере 6 тысяч украинских детей в лагерях.

Напомним, что похищенные украинские дети с оккупированных территорий Украины усыновляются среди российских семей. Недавно правозащитники обнаружили 43 спецучреждения, в которых Кремль содержит похищенных в Украине детей.

21 декабря прошлого года Украина вернула из РФ троих детей, депортированных под предлогом "оздоровления".

20 декабря удалось вернуть в Украину вернувшегося подростка, которого оккупанты принудительно депортировали. 16-летний Сергей жил вблизи Мариуполя Донецкой области, незадолго до войны он потерял родителей. Россияне насильно вывезли его и многих других детей в Донецк, а затем в РФ. Подросток вернулся на Родину, где у него проживает сестра.

17 декабря в Украину удалось вернуть двух родных братьев – 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила. Их мама также находилась в плену и вернулась на Родину во время так называемого "женского обмена".

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