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Пять ударов украинской авиации: 46 мертвых россиян и уничтожена техника

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Пять ударов украинской авиации: 46 мертвых россиян и уничтожена техника

Украинская авиация нанесла пять ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг». В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования его по назначению.

Подтвержденные потери врага составляют 46 россиян, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники. Окончательные потери врага – доразведываются.

Напомним, что из-за значительных потерь в рядах кафиров российское командование переносит сроки ротации.

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