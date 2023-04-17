Пять ведущих стран мира создали альянс, чтобы вытеснить Россию с рынка ядерного топлива

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция создали альянс, который будет направлен на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики.

Заявление об этом обнародовало британское правительство 16 апреля, передает " Европейская правда ".

В заявлении говорится, что страны будут направлять усилия на использование соответствующих ресурсов и возможностей гражданских ядерных энергетических секторов каждого из государств.

В частности, такое соглашение поддержит стабильную поставку топлива для сегодняшних нужд, а также гарантирует безопасную и надежную разработку и использование топлива для усовершенствованных реакторов в будущем.

"Великобритания была в самом центре глобальных усилий, направленных на поддержку Украины, победу над Путиным и гарантирование того, что ни он, ни кто-либо другой, подобно ему, больше никогда не сможет думать, что может держать мир в плену своих энергоресурсов. ", – заявил министр энергетической безопасности Грант Шаппс.

Соглашение станет основанием для полного вытеснения РФ с рынка ядерного топлива.

Напомним, пока венгерские политики продолжают играть на руку Кремлю, правительство Германии предложило ударить Путина туда, куда его еще не били: в атомную промышленность. Там наконец-то заговорили о том, чтобы включить ее в 11 пакет европейских санкций.

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