Пятая атака на объект: оккупанты выпустили две ракеты по мосту через Днестровский лиман в Одесской области

Пятая атака на объект: оккупанты выпустили две ракеты по мосту через Днестровский лиман в Одесской области

Ремонтные работы пока невозможны, как и эксплуатация моста.

Российские оккупанты выпустили две ракеты по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что это уже пятая атака на объект.

"Ремонтные работы потребуют длительного времени, но пока они невозможны, как и эксплуатация моста", — говорится в сообщении ОК "Юг".

Напомним, российские захватчики под дулами автоматов организуют "туристический сезон" на Арабатской Стрелке в Херсонской области. В настоящее время санатории и базы отдыха на территории временно оккупированного Крыма переполнены ранеными российскими военными, которых везут с материковой части Украины.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов заявил, что сегодня на фронте продолжается "оперативная пауза", во время которой происходит погоня, кто быстрее перегруппирует свои войска. Сейчас на линии столкновения существенно уменьшилась интенсивность боевых действий, а единственным местом, где оккупанты ведут наступательные действия, пока остается Луганское направление. Однако и там враг успехов не имеет.

"Наш план – сохранить им жизнь, а затем свободу", - Резников об эвакуации из "Азовстали"

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