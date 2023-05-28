Пятеро "двухсотых" без единого выстрела: на Луганщине окупантов отравили самогоном

Оккупанты хотели отомстить и найти "местного деда", продавшего их сослуживцам алкоголь, однако никого не нашли.

На оккупированной Луганщине 12 российских захватчиков попали в больницу в Сватово после отравления самогоном. Пятеро из них скончались.

Об этом передает Telegram-канал "Досье Шпиона".

По словам окупантов, они приобрели 2 бутылки самогона у "местного деда". После распития алкоголя захватчики почувствовали резкую слабость и потемнение в глазах. На следующий день пятеро российских военных скончались.

Другие оккупанты хотели найти "местного деда", чтобы отомстить. Однако по месту жительства, которое указали отравленные оккупанты, никого не было

"Командирам частей поручено провести инструктаж среди личного состава по недопущению случаев покупки продуктов питания и алкоголя у местного населения", – говорится в сообщении.

Ранее в ГУР сообщили, что почти полтысячи воевавших против Украины оккупантов отравились суррогатным алкоголем.

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