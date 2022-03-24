Пятеро погибших, восьмеро раненых за полдня: оккупанты продолжают убивать мирных жителей в Луганской области

Оккупанты продолжают наносить удары по мирному населению.

В Луганской области за полдня в результате вражеских обстрелов погибли пять гражданских, а восемь – получили ранения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В общем, в результате авиаобстрела в Лисичанске загорелись гаражи. В Рубежном из-за обстрелов загорелась кровля многоэтажного дома, в другом районе города начал разрушаться жилой дом.

В Новотошковке из-за вражеских обстрелов начал гореть жилой дом. В Северодонецке оккупанты попали в здание кинотеатра, повредили два жилых дома и гаражи, а также перебили газопровод.

Сергей Гайдай

Также военные РФ совершили прямое попадание в крышу здания школы, в подвале которой находились люди. К счастью, обошлось без жертв. Вместе с тем в одном из районов Северодонецка загорелись два автомобиля.

"К сожалению, за полдня мы потеряли пятерых… Российская авиация до сих пор в небе Луганской области! Находитесь у укрытии!" — сообщил глава Луганской ОВА,

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