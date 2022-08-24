"Пятеро сгорели в машине": Зеленский сообщил о 22 погибших после ракетного удара России на Днепропетровщине

Число погибших в результате ракетного удара по железнодорожной станции "Чаплино" возросло до 22. Среди жертв — 11-летний мальчик.

Оккупанты вынуждены будут ответить за содеянное.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении 24 августа.

"Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту – 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине. Погиб подросток, ему было 11 лет. Российская ракета разрушила его дом", – сообщил глава государства.

Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются.

"Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они наделали. И обязательно выбросим захватчиков из нашей земли. Ни одного пятна этого зла не останется в нашей свободной Украине", — подчеркнул президент.

Напомним, 24 августа российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции "Чаплино" в Днепропетровской области. Сначала было известно о 15 погибших и еще около 50 раненых.

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