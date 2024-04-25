Пятидетный уроженец чукотского села Уэлькаль "демилитаризирован" на Донетчине: фото, детали

Житель Чукотского автономного округа обогатил вдову и пятерых сирот гробовыми, а свой северный исчезающий народ сделал еще чуточку малочисленнее.

Пятидетный уроженец чукотского села Уэлькаль "демилитаризирован" на Донетчине.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов в Telegram.

По словам Бутусова, Леониду Напаку из села Уэлькаль Иультинского района Чукотского автономного округа не сиделось в ЖЭКе города Билибино (Чукотский автономный округ РФ – ред.), поэтому в мае 2023 года он не устоял перед перспективой невиданного обогащения и добровольно отправился за 6,5 тысяч километров в рядах 39-й отдельной мотострелковой бригады убивать украинцев.

Пятидетный уроженец чукотского села Уэлькаль Леонид Напак / Фото: Telegram / Бутусов плюс

"Предсказуемо был денацифицирован в Новомихайловке Донецкой области в 38 лет, обогатил вдову и пятерых сирот гробовыми, а свой северный исчезающий народ сделал еще чуточку малочисленнее", – отметил журналист.

Некролог, посвященный Леониду Напаку

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили актуальные новости с фронта.

Читайте ведущие новости дня: