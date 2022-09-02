Пятый энергоблок ЗАЭС, отключенный в результате обстрела РФ, подключили к энергосети

Пятый энергоблок Запорожской АЭС, отключенный накануне в результате обстрела военными РФ, подключили к энергосети.

Об этом 2 сентября сообщили в "Энергоатоме".

"Сегодня, 2 сентября 2022 года, энергоблок №5 Запорожской АЭС, который был отключен вчера утром (1 сентября) в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки ЗАЭС, в 13:10 подключен к энергосети, идет набор мощности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Напомним, с начала августа оккупанты постоянно обстреливают атомную станцию и территорию возле нее. По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировала миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию, которую возглавил ее генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси. Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная сохранность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

1 сентября делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на АЭС.

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