Игорь Луценко

Реклама

Военнослужащий ВСУ и журналист Игорь Луценко выразил резкую критику по поводу длительных разговоров о мире, перемирии и дипломатических усилиях, которые, по его мнению, являются лишь "медийным созерцанием" и спекуляцией иллюзиями контроля.

Журналист призвал искать ответ о судьбе войны не за дипломатическими столами, а на линии фронта.

Игорь Луценко прогнозирует, что уже "буквально через пару месяцев" наступит пятый год разговоров о неизбежном окончании войны. Он подчеркивает, что люди в галстуках, которые "без устали раздувают свою значимость", спекулируют на желаниях мира, хотя настоящая сила, управляющая реальностью, имеет другую природу.

Реклама

"Буквально через пару месяцев мы заметим, что наступил пятый год разговоров о том, что война вот-вот закончится. Наступит пятый год медийного созерцания дипломатических столов", - отмечает Луценко.

По мнению Луценко, настоящий ответ на то, кто определяет судьбу планеты, следует искать в лице российского солдата, которое "все еще полно обреченной решимости".

Луценко критикует представление, что войну можно остановить "деньгами и ложью". Он отмечает, что хозяева Кремля мыслят иначе, чем "группа нелепых застройщиков".

Он подчеркивает:

Реклама

"Оказалось, что деньги — слишком мало для кремлевских... Потому что кровь слаще долларов, карта власти всегда бьет карту денег."

По мнению военнослужащего, все так называемые мирные планы запускаются только с одной целью: "расслабить, разделить и обмануть".

Они служат для того, чтобы "скрыть реальность", которая требует от украинцев "меньше триндиты, а больше драться, требует перестать ждать чуда и наконец-то начать жить и радоваться".

Луценко подытоживает свой призыв драматическим утверждением: "Победа уже несколько раз приходила, но нас не было дома".

Реклама

Аналитики ISW также прогнозируют, что Путин отвергнет условия мирного плана по Украине во время встречи с Виткоффом в Москве 2 декабря. Аналитики убеждены, что именно Россия препятствует переговорам, настаивая на своих военных требованиях и стремится избежать имиджа "препятствия для окончания войны".