ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
506
Время на прочтение
1 мин

Пылает Харьков — город атакуют вражеские дроны

По предварительной информации, в Немышлянском районе Харькова вспыхнул пожар.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Пылает Харьков — город атакуют вражеские дроны

Воздушная тревога в Харькове / © tsn.ua

Поздно вечером 6 октября под атакой вражеских БПЛА оказался Харьков. В городе вспыхнули пожары.

Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.

Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

Предварительно пожар вспыхнул в Немышлянском районе Харькова.

«На место вражеской атаки направляются медики», — сообщил глава ОГА.

Позже мэр Игорь Терехов добавил, что за двадцать минут дроновой атаки на Харьков прогремели около двух десятков взрывов.

«В городе началось несколько пожаров. Информация о пострадавших пока не поступала», – сообщил мэр.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил ранее, что город готовится к самой тяжелой зиме , ведь россияне уничтожили две питавшие его подстанции.

На днях в результате ударов РФ в Харькове были уничтожены две трансформаторные подстанции, питавшие Харьков, а именно пострадали мощности АО «Харьковоблэнерго».

Дата публикации
Количество просмотров
506
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie