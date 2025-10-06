- Дата публикации
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 506
- Время на прочтение
- 1 мин
Пылает Харьков — город атакуют вражеские дроны
По предварительной информации, в Немышлянском районе Харькова вспыхнул пожар.
Поздно вечером 6 октября под атакой вражеских БПЛА оказался Харьков. В городе вспыхнули пожары.
Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.
Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.
Предварительно пожар вспыхнул в Немышлянском районе Харькова.
«На место вражеской атаки направляются медики», — сообщил глава ОГА.
Позже мэр Игорь Терехов добавил, что за двадцать минут дроновой атаки на Харьков прогремели около двух десятков взрывов.
«В городе началось несколько пожаров. Информация о пострадавших пока не поступала», – сообщил мэр.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил ранее, что город готовится к самой тяжелой зиме , ведь россияне уничтожили две питавшие его подстанции.
На днях в результате ударов РФ в Харькове были уничтожены две трансформаторные подстанции, питавшие Харьков, а именно пострадали мощности АО «Харьковоблэнерго».