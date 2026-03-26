Пылает стратегический завод в Киришах: Генштаб подтвердил удар по одному из крупнейших НПЗ России
В ночь на 26 марта украинские дроны успешно атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России, который входит в тройку крупнейших предприятий страны-агрессоры.
Украинские защитники продолжают методически уничтожать военно-экономический потенциал российских окупантов. В ночь на 26 марта подразделения Сил обороны нанесли мощный удар по Кирисскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Масштабный пожар на стратегическом объекте
По предварительной информации военных, после успешной атаки на территории российского предприятия разразился серьезный пожар. Пока известно о возгорании установок первичной переработки нефти, а также двух крупных резервуаров. Точные результаты поражения и общие масштабы нанесенного ущерба еще уточняются разведкой.
Киришский НПЗ является важнейшей целью, ведь он входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его установленная мощность составляет около 20–21 миллиона тонн нефти в год. На это предприятие приходится более 6% общего объема всей нефтепереработки страны-агрессорки.
Удар по обеспечению оккупационных войск
Мощности этого завода активно используются россиянами для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов. В частности, предприятие производит горючее, непосредственно применяемое для обеспечения логистических и боевых потребностей российских вооруженных сил на фронте.
Уничтожение таких объектов существенно усложняет поставки врага и лишает необходимых ресурсов для ведения войны. Украинские военные обещают не останавливаться на достигнутом и продолжать уничтожать вражескую инфраструктуру.
«Силы обороны Украины продолжат системные меры по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации и уменьшению возможностей обеспечения оккупационных войск. Удары продлятся до полного отказа страны-террориста от вооруженной агрессии против Украины», — подчеркивают в Генштабе.
Напомним, в российской Уфе на НПЗ «Башнефть» вспыхнул пожар . Местные жители сообщают, что перед инцидентом в промышленной зоне были слышны многочисленные автоматные очереди, а затем прозвучала серия взрывов.