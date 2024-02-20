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Пылала техника и оккупанты: как бойцы 3-й ОШБр били по врагу дронами в Авдеевке – видео

Пылала техника и оккупанты: как бойцы 3-й ОШБр били по врагу дронами в Авдеевке – видео

Бойцы 3-й ОШБр били по врагу дронами в Авдеевке/Фото: скриншот

Военные 3-й ОШБр показали адское видео из Авдеевки.

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады показали адское видео из Авдеевки – бойцы из дронов уничтожали солдат оккупационной армии РФ и их технику.

Видео опубликовала пресс-служба бригады.

"Поражали личный состав противника с помощью дронов FPV и взрывали российскую технику на минах, сброшенных дистанционно с коптера", — говорится в описании к видео.

Напомним, Третья штурмовая бригада показала интенсивные бои в Авдеевке, когда туда зашли первые бойцы (видео 18+).

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