Пылала техника и оккупанты: как бойцы 3-й ОШБр били по врагу дронами в Авдеевке – видео

Военные 3-й ОШБр показали адское видео из Авдеевки.
Военные Третьей отдельной штурмовой бригады показали адское видео из Авдеевки – бойцы из дронов уничтожали солдат оккупационной армии РФ и их технику.
Видео опубликовала пресс-служба бригады.
"Поражали личный состав противника с помощью дронов FPV и взрывали российскую технику на минах, сброшенных дистанционно с коптера", — говорится в описании к видео.
Напомним, Третья штурмовая бригада показала интенсивные бои в Авдеевке, когда туда зашли первые бойцы (видео 18+).
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