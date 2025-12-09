ТСН в социальных сетях

Война
266
1 мин

Пылало трое суток: дроны СБУ вывели из строя терминал сжиженного газа в российском порту "Темрюк" (видео)

В результате атаки сгорели более 20 резервуаров со сжиженным газом и инфраструктура, полыхавшая трое суток.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Взрыв

Взрыв / © Укринформ

Терминал по перевалке сжиженного газа в российском порту "Темрюк" (Краснодарский край) был успешно выведен из строя в результате атаки беспилотников Службы безопасности Украины.

Как сообщают источники ТСН.ua, за операцией стоит Центр спецопераций "Альфа" СБУ. Производственные мощности общества "Мактрен-Нефть" пылали трое суток.

Атака произошла 5 декабря. Беспилотники СБУ нанесли удар по ключевым объектам терминала. В результате прилетов начался масштабный пожар, охвативший более 20 резервуаров объемом по 200 м³ (из 30 имеющихся).

Дроны СБУ также уничтожили железнодорожные цистерны, промежуточную заправочную емкость и ливне-наливную эстакаду. Общая площадь возгорания составляла около 3 тысяч м2.

Терминал ООО "Мактрен-Нефть" осуществляет перевалку сжиженного газа из вагонов на специализированные суда-газовозы. Объект был построен в 2008 году и рассчитан на перевалку в 400 тысяч тонн сжиженного газа в год.

Проинформированный источник в СБУ подтвердил, что работа по уничтожению российской инфраструктуры, финансирующей войну, будет продолжаться:

"СБУ и дальше будет проводить систематическую работу по урезанию поступлений от нефтегазового сектора в экономику РФ. Именно эти деньги финансируют войну против Украины. 'Хлопок' в российском тылу на объектах, работающих на войну, будет пылать и дальше", — отметил источник.

Напомним, ранее беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани – это уже девятая атака на объект с начала 2025 года.

