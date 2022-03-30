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"Пытаемся успеть спасти живых": оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли Лисичанск

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"Пытаемся успеть спасти живых": оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли Лисичанск

Многие многоэтажки разрушены.

В среду утром, 30 марта, российские оккупанты обстреляли Лисичанск в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Как сообщалось, в течение ночи армия Российской Федерации наносила огневые удары по Северодонецку, Лисичанску, Рубежному, Кременной, Золотому, что в Луганской области. Спасателям удалось спасти из-под завалов шестерых жителей Кременной и Рубежного. Украинские военные отразили четы атаки российских оккупантов. Уничтожены семь танков, семь единиц бронированной, две единицы автомобильной техники и противотанковое орудие.

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