"Пытаемся успеть спасти живых": оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли Лисичанск

В среду утром, 30 марта, российские оккупанты обстреляли Лисичанск в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, обстрел произошел около 06:30. Враг страны-агрессорки России по тяжелому вооружению открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска.

"Имеются значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых", — говорится в сообщении Гайдая.