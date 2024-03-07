"Пытается действовать по модели Авдеевки": генерал назвал три точки, являющиеся целью противника

Малому же рассказал о плане России по продвижению на фронте.

Целью российского командования является захват Константиновки, Краматорска и в перспективе Славянская. Что касается средств по продвижению, то враг пытается действовать по модели Авдеевки, где решающий формат сыграли управляемые авиабомбы, беспилотники, артиллерийские ракетные системы и спецназ.

Об этом сказал в эфире телеканала FREEДОМ генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

"Сейчас эта техника привлекается по Бахмуту, по Временному Яру для того, чтобы перерезать логистические пути и дальше развивать наступление на Донетчине в направлении Константиновки, Краматорска, в перспективе Славянска. Это те три точки, которые являются целью противника", — отметил он. Маломуж.

По его словам, российские войска пытаются решать тактические задачи на поле боя. Авиацию применяют очень осторожно, только при решающих атаках.

"По некоторым нашим данным, российские пилоты уже отказываются вылетать. Когда продвижение нужно организовать очень эффективно, оккупанты используют фосфорные бомбы, даже снаряды с химическим наполнением раздражающего действия для того, чтобы нейтрализовать наших военнослужащих на время. Это еще не прямая химическая атака, но она очень эффективно действует непосредственно на военных”, — отметил генерал.

Он добавил, что российские войска применяют все имеющиеся средства для того, чтобы попытаться продвинуться.

Напомним, продолжается строительство линии обороны в Донецкой области. В частности, речь идет о возведении обороны на втором рубеже с деревянными траншеями и бетонными бункерами западнее Авдеевки.

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