"Пытается оправдать империалистические цели России": аналитики оценили последние заявление Путина о войне

Президент России Владимир Путин продолжает разрабатывать аморфную идеологию РФ для поддержки геополитического противостояния с Западом, пытаясь изобразить Россию как лидера международного антинацистского движения.

Об этом сообщили эксперты Института изучения войны, анализируя заявление диктатора о том, что он сожалеет, что не начал войну против Украины раньше.

"Путин сказал кремлевскому журналисту Павлу Зарубину в интервью, что "многие страны поддерживают идеологию исключительности одних наций (народов) над другими" и что такая идеология является корнями нацизма. Путин утверждал, что Россия должна начать способствовать "антифашистской и антинацистской" деятельности пропаганде на глобальном уровне", — напоминают аналитики.

Однако Путин не может четко определить, что содержит эту "антифашистскую и антинацистскую" идеологию, а вместо этого очерчивает только рамки его антизападной позиции как основы для его предусмотренной идеологической конфронтации с Западом.

"Империалистические амбиции диктатора не связаны с утверждаемыми интересами в борьбе со сфабрикованным современным нацизмом. Путин пытается одновременно, но не конгруэнтно продвигать рамки русского мира, чтобы оправдать войну в Украине и большие империалистические цели России, а также изображения России как лидера международной борьбы против предполагаемого западного нацизма", — считают аналитики.

Напомним: Владимир Путин, комментируя ход войны против Украины, заявил, что сожалеет, что РФ не предприняла активных действий раньше.

Американский Институт изучения войны ранее писал, что заморозка войны выгодна Путину, у которого будет время для восстановления и перегруппировки сил, а максималистские цели Кремля – контролировать Украину и ослабить НАТО – остаются неизменными.

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