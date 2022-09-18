Пытается шутить и говорит по-украински: пропагандисты РФ сняли видео с плененной Пташкой с "Азовстали"

Девушка была медиком и спасала раненых украинских защитников, однако россияне почему-то назвали ее "снайпером".

Видео в Сети распространили российские пропагандисты.

Екатерину Полищук ее собратья называли Пташкой. Она в подземелье "Азовстали" пела песни, чтобы подбодрить защитников Мариуполя. На кадрах российских пропагандистов Пташка общается на украинском языке. Девушка убеждена, что если бы у нее сейчас был выбор оставаться в Мариуполе или бежать, она осталась бы.

Также Екатерина пытается шутить и отмечает, что ее стыдно только перед мамой, потому что на одном из видео употребляла нецензурную лексику.

Напомним, Красный Крест сообщил, данные скольких защитников "Азовстали" удалось собрать.

Также у Зеленского рассказали, как происходит ход переговоров с РФ по освобождению защитников "Азовстали".

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