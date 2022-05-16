"Пытается возобновить наступление": в Генштабе рассказали, что происходит на Славянском направлении

"Пытается возобновить наступление": в Генштабе рассказали, что происходит на Славянском направлении

На Славянском направлении противник, силами подразделений из состава 20 общевойсковой армии, осуществляет доукомплектование и восполнение потерь.

Оккупанты пытаются возобновить наступление.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как стало известно, украинские военные попали во вражеские склады в городе Изюм. Уничтожен значительный запас боеприпасов.

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В свою очередь оккупанты на Донецком направлении производили огневое поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.

“На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Шандриголово. В направлении населенного пункта Лиман, по результатам боевых действий, успеха не имеет, пытается усилить группировку своих войск. На Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе населенного пункта Боровское, понесли потери”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что на Авдеевском направлении военные преступники РФ действовали в направлении населенного пункта Сухая Балка. Обстреляли украинские военные позиции кассетными боеприпасами.

"На Бахмутском направлении противник ведет боевые действия в районах населенных пунктов Тошковка и Филипчатино. В районе Горного российские оккупанты понесли потери и отошли. На Кураховском направлении враг наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел”, — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что украинский подсанкционный завод хотел возобновить поставки для "военной машины" России.

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