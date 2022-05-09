Пытал мирных украинцев: Венедиктова назвала имя еще одно оккупанта, который совершал зверства на Киевщине

Пытал мирных украинцев: Венедиктова назвала имя еще одно оккупанта, который совершал зверства на Киевщине

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала имя оккупанта, который совершал зверства в Киевской области.

Это – командир мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ Антон Струев.

Об этом прокурор сообщила в Facebook.

Антону Струеву украинская прокуратура сообщила о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением. Правоохранители установили, что захватчик вместе с другими военными РФ в марте в оккупированном селе Мокрец Броварского района взяли в плен двух мирных жителей. Он пытал мужчин, требуя от них сдать позиции ВСУ и предоставить информацию о местной территориальной обороне.

"Надев тактические перчатки с пластиковыми вставками, командир выбивал информацию ударами по лицам и головам потерпевших. А после приказал им раздеться и запроторил в подвал. Минобороны рф и их пропагандистский канал "Звезда" воспевали "подвиги" этого офицера и ставили его "героизм" за образец", — написала Венедиктова.

Генеральный прокурор отметила, что Антон Струев – уже третий военнослужащий этой "миротворческой" бригады РФ, которому сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в Броварском районе. Еще двое его сослуживцев разоблачены в жестоком издевательстве над военнопленным и священником в селе Богдановка.

"Если вы узнаете этого военнослужащего рф и имеете свидетельства о его участии в других военных преступлениях — присылайте доказательства на наш единый хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097 -838-31-87, 050-107-66-75", — подчеркнула Венедиктова.

Напомним, оккупанты расстреляли эвакуационную колонну, которая ехала из Мелитополя в Запорожье.

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