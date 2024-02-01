Пытал мирных жителей Херсонщины: какое наказание получил российский оккупант

Осужденный лично, а также предоставляя указания и приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией, незаконно захватывал недвижимость.

К 12 годам заключения приговорен военнослужащий РФ, который издевался и пытал мирных жителей Херсонщины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

При публичном обвинении прокуроров Одесской областной прокуратуры суд в порядке специального судебного разбирательства признал военнослужащего России виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ему назначено максимальное наказание за это преступление – 12 лет лишения свободы.

Прокуроры доказали, что с начала оккупации Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооруженных сил России был назначен так называемым "комендантом-начальником гарнизона", который дислоцировался в пгт Лазурное.

В подчинение псевдокомендатуры вошли населённые пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника.

Осужденный лично, а также предоставляя указания и приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией, незаконно захватывал недвижимость.

"Он вместе со своими сообщниками — военными РФ, задержали председателя одного из поселковых советов Скадовского района. Его содержали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и производили выстрелы над головой, имитируя казнь. От мужчины требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и местных жителей, а также склоняли к сотрудничеству", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Специальное досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Одесской области.

Напомним, в Харьковской области к 10 годам лишения свободы приговорили мужчину, который сдавал оккупантам позиции ВСУ, в частности, он сотрудничал с так называемым "пресссекретарем народной милиции ДНР".

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