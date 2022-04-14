Пытал украинцев вместе с оккупантами в Буче: на Днепропетровщине задержали коллаборанта (фото, видео)

Пытал украинцев вместе с оккупантами в Буче: на Днепропетровщине задержали коллаборанта (фото, видео)

Украинцу грозит пожизненное лишение свободы.

В Днепропетровской области полицейские задержали 62-летнего жителя Кривого Рога, который приехал к родственникам в Бучу и перешел на сторону России. Коллаборант пытал украинцев вместе с оккупантами.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Кроме того, предатель патрулировал город с военными РФ, психологически давил на жителей, угрожал им убийством, запугивал оружием, избивал, сдавал позиции украинских военных.

После освобождения Киевщины от врага мужчина скрывался на Днепропетровщине.

В полиции возбуждено уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) УКУ.

Во время обыска в доме злоумышленника полицейские изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его сотрудничестве с оккупантами. Фигуранту уже объявили о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.

Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины

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