Пыталась построить карьеру с оккупантами: в Харьковской области заключили в тюрьму коллаборантку

Ей запретили работать в органах государственной власти или в органах местного самоуправления в течение 10 лет.

В Харьковской области прокуроры доказали вину 44-летней женщины, которая, работая в доме культуры села Морозовка, пыталась построить карьеру с оккупантами. Ее арестовали на пять лет с конфискацией имущества и запретом работать в органах власти или самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"️При поддержке публичного обвинения прокурорами Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал виновной 44-летнюю женщину в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти или органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что она в начале лета прошлого года заняла так называемую должность "помощника отдела" в оккупационной "администрации" захватчиков.

Ранее мы сообщали, что в Луцке мужчину, подозреваемого в коллаборационизме, мобилизовали в ряды ВСУ. Он не явился на судебное заседание, поэтому его призвали.

Коллаборант в Винницкой области: СБУ задержала мужчину, который вербовал горожан воевать против Украины

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