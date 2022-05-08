Пытали два дня: в Запорожье оккупанты убили общественного активиста

Пытали два дня: в Запорожье оккупанты убили общественного активиста

Россияне требовали, чтобы активист выдал место хранения оружия и местных собратьев.

На территории временно захваченной Запорожской области российские оккупанты убили общественного активиста, которого перед тем пытали два дня.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

"Стало известно, что оккупанты убили общественного активиста, патриота Сергея Семенека (фамилия может быть написана с ошибкой. — Ред.). Россияне застрелили его выстрелом в спину, а до того два дня пытали, требуя, чтобы тот выдал место убежища оружия и местных собратьев", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожье оккупанты пытались наступать при поддержке авиации, но понесли потери.

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