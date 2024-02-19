Пытали подростка во время оккупации: трем жителям Купянщины объявили подозрения

Злоумышленники систематически избивали ребенка, почти не кормили, а вместо питьевой воды давали техническую.

Правоохранители идентифицировали трех мужчин, которые пытали 16-летнего парня во время оккупации Купянского района Харьковской области. Им заочно объявили подозрения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 15 августа 2022 года в одном из населенных пунктов Купянского района 16-летний парень возвращался домой, когда к нему подъехал автомобиль, из которого вышли трое вооруженных мужчин, одетых в военную форму.

Они силой затащили парня в машину и отвезли в застенку, которая была обустроена в помещении Купянского райотдела полиции. Потерпевшего содержали там 16 суток.

"Они пытали и издевались над подростком: надевали ему на голову противогаз с перекрыванием дыхательных путей, заставляли его приседать, отжиматься от пола. Также фигуранты систематически избивали парня, почти не кормили, а вместо питьевой воды давали техническую. Кроме того, они отправляли подростка разбирать завалы, созданные в результате обстрелов Вооруженными силами РФ, и заставляли мыть автомобили российских военных", — говорится в сообщении.

Такими жестокими действиями подозреваемые пытались получить от 16-летнего юноши информацию о проукраинских настроенных гражданах и участниках АТО/ООС в Купянщине.

Один из подозреваемых во время оккупации громады стал так называемым заместителем начальника отдела уголовного розыска "управление внутренних дел временной администрации Харьковской области".

Еще один подозреваемый занял псевдодолжность исполняющего обязанности помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции.

Всем троим злоумышленникам объявили подозрения в нарушении законов и обычаев войны, а двум из них также инкриминирована коллаборационная деятельность. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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