"Пытали ради забавы": освобожденные британцы рассказали о пытках в российском плену

22 сентября пятеро освобожденных граждан Великобритании — Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Дилан Хилли и Эндрю Хилл — вернулись домой. Британцы стали частью большого обмена пленными между Россией и Украиной.

Вернувшиеся из российского плена граждане Великобритании в интервью изданию Daily Mail рассказали, как россияне подвергали их пыткам: били, резали ножом, инсценировали смертную казнь и подключали к электрическому току.

Пленные говорят, что на борту самолета по дороге в Саудовскую Аравию они впервые за несколько месяцев ели "настоящую еду".

Еще один британец попал в российский плен. Он – парамедик, который в последние годы служил в полку "Азов" Национальной гвардии Украины.

По его словам, он сильно похудел в плену, поскольку их держали в тюремной камере по 23 часа в сутки. Также, по его словам, россияне "очень изобретательны", когда речь шла о пытках.

Они переоборудовали старый телефон таким образом, что военнопленный набирал номер, а когда циферблат возвращался на место, то бил электрическим током.

"Были избиения, удары током и еще раз избиения. Один парень получил ножевое ранение в ногу, после чего его зашили. Думаю, нас пытали ради забавы", — вспомнил Хардинг.

По его словам, избиения могли продолжаться несколько часов.

Издание пишет, что британцы также подвергались психологическим пыткам. Как рассказал Хардинг, охранники даже вынудили его перед расстрелом записать прощальное видео для дочери.

Ранее сообщалось, что в Изюме, как и в других городах Харьковской области, российские изверги устроили тюрьму и комнату пыток.

В полиции показали, как выглядит база российских оккупантов в Изюме, где захватчики устроили тюрьму и комнату пыток.

Правоохранители нашли журналы со списком задержанных, которые вели россияне, а также инструменты пыток – электрические кабели. Заключенных избивали током.

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