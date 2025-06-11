Бывший военнопленный Максим Буткевич / © ТСН.ua

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Бывший военнопленный, до войны правозащитник и журналист Максим Буткевич рассказал об ужасах российского плена — систематических избиениях, угрозах казнью и сексуальным насилием для выбивания «признания».

Об этом пишет The Guardian.

Как Буткевич попал в плен?

Первые минуты в российском плену для Буткевича были унижениями, которые побледнеют по сравнению с тем, что должно было произойти дальше. Украинец попал во вражеский плен в первые месяцы полномасштабной войны. Буткевич и его побратимы, которых заманили в ловушку на восточном фронте, сначала подверглись побоям и грабежам.

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«Было несколько ударов ногами и кулаками. Они забрали часы и другие вещи. Когда один солдат поднял мои наушники и спросил, чьи они, он сказал: „Ты подаришь их мне?“ Хотя я стоял на коленях с дулом оружия возле головы, я сказал ему нет», — вспоминает Буткевич, который добровольцем пошел в солдаты.

По его словам, обращение врага стало гораздо более жестоким на фоне систематических жестоких избиений, пыток, угроз казнью и сексуальным насилием, направленных на выбивание принудительного «признания» в вымышленном преступлении.

Буткевичу связали руки и ноги и привезли в недостроенное здание под оккупированным Луганском, где он и другие солдаты столкнулись с жестокостью, которая стала привычной в их плену.

«Там был офицер, который вел себя гораздо отвратительнее, пытаясь нас спровоцировать. Он хотел показать, что он умнее обычного солдата. Он спросил, кто женат, и мы стояли перед ним на коленях. Он спросил, где жены солдат. Один ответил: „в Польше“, другой сказал: „в Германии“. Он начал говорить о том, что их жены делали в сексуальном плане, с больными подробностями. Я подумал: „У этого офицера серьезные проблемы“, — рассказал бывший пленный.

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Встреча с российскими пропагандистами

На следующее утро Буткевича и его побратимов показали группе командующих и пропагандистов, которые приехали. Пленным сказали, что их будут снимать, чтобы показать, что их захватили и хорошо относятся.

«Казалось, я их заинтересовал как единственный офицер», — вспоминает Буткевич.

Российские солдаты предупредили, что будут «последствия», если они проверят онлайн и обнаружат, что боец солгал о своем прошлом, поэтому он сам сообщил, что является журналистом и правозащитником.

Состоялся разговор, во время которого российские солдаты настаивали на том, что вторжение следует характеризовать как «войну», а Буткевич возразил, что его интересуют только человеческие потери от того, что делает Россия.

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«Они были удивлены, что я держался, хотя я не спорил», — вспоминает экс-узник врага.

Угрозы убийством и избиение пленных

Более зловещим было то, что произошло дальше: первая явная угроза, что российские военные могут убить своих пленных.

«Они сказали: „Вы, видимо, думаете, что вы военнопленный. Вы не являетесь таковым, пока вас не зарегистрируют. Сейчас вы исчезли на поле боя. Если вы будете плохо себя вести, мы можем пойти на задний двор, чтобы увидеть, где мы казнили пленных, которые плохо себя вели“, — рассказал Буткевич.

Первое серьезное избиение произошло через несколько часов.

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«Пропагандисты ушли, а через несколько часов российские военные вернулись со спецназовцем. Они сказали мне, что я должен сказать, что хочу, чтобы спецназовец выслеживал и убивал моих побратимов в Украине. Я сказал: „Ничего личного, но я не могу этого сказать. Тогда нам сказали, что мы будем изучать украинскую историю“, — пересказал события экс-пленный.

По его словам, когда «отвратительный» офицер декламировал то, что выглядело как обращение президента России Владимира Путина, солдатам приказали повторять слова.

«Если они ошибались или делали оговорку, меня били деревянной палкой. Я начал терять сознание, и моя рука распухла. Я сказал: «Вы сломаете мне плечо», а офицер ответил: «Нет, я знаю, что делаю». В какой-то момент он замолчал, декламируя бессмысленную чушь, которую он бормотал, и я мог видеть, что он получает физическое удовольствие от процесса», — поделился Буткевич.

По его словам, после этого пришли другие оккупанты, которые били пленного ногами и кулаками. Кто-то из них достал телефон и приказал пленным сказать: «Слава России».

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«И нас снова попросили говорить о том, как россияне выслеживают наших побратимов. После этого нам приказали зайти в грузовик, и тогда я наконец потерял сознание«, — поделился боец.

Наконец, прибыв в тюрьму в Луганске, солдатам дали старые матрасы и полотенца и сказали, что они находятся в СИЗО.

«В камере был только один кран для питья и умывания, с довольно плохой водой. Хотя нас кормили три раза в день, еда была ужасной. Очень маленькие порции. Очень скоро мы начали чувствовать, как нами овладевает голод«, — вспоминает Буткевич.

Это знакомый опыт для узников России. Те, кто возвращается домой в рамках согласованных обменов, заметно потеряли вес.

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Допросы и пытки пленных

В Луганске начались допросы по-настоящему.

«Они допрашивали каждого из нас. В первые несколько недель акцент был на военной информации, но мы им этого не давали. Потом они начали пытаться подорвать моральный дух», — сообщил экс-пленный.

Он рассказал, что пленных отвезли в то, что они считали «Министерством государственной безопасности ЛНР». Там некоторых солдат пытали электрическим током от проводов, которые шли к динамо полевого телефонного аппарата.

«Это называется „тапик“. Они использовали его на других солдатах, но мне только угрожали, ставя [динамо] передо мной», — сказал Буткевич.

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Со временем, по словам бойца, он понял, что тех, кто его допрашивал, больше интересовало его правозащитное прошлое и трехлетний период пребывания в Великобритании.

«Потом — я помню, потому что это был мой день рождения — меня допрашивали двое ребят. Я их встречал раньше. Они играли в „хорошего полицейского, плохого полицейского“, — сказал экс-узник РФ.

На мужчину оказывали давление, чтобы он дал интервью «ответственной международной медиаорганизации», чтобы рассказать о том, что Украина «является нацистской страной». Также расспрашивали о финансировании, которое Буткевич получал от Фонда Сороса для своей неправительственной организации. Жутко, но эти двое также предупредили пленного, что могут осудить его как «военного преступника».

По словам Буткевича, тогда начался более сфокусированный режим пыток и угроз, начиная с периодов пребывания в стрессовых позах и избиения резиновой палкой. Украинцу снова сказали, что его могут убить, и угрожали оральным и анальным изнасилованием с помощью электрошоковой палки. Его палачи предлагали три варианта:

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подписать признание в военных преступлениях и быть «очень быстро обменянным»;

быть доставленным на место его предполагаемого «преступления», где мужчину застрелят при попытке побега;

быть помещенным в камеру с заключенными, которые сделают его жизнь «адом».

Буткевич подписал признание.

"Я даже не знал, в чем признался, в течение нескольких дней, пока меня не отвезли к психиатрическому эксперту, который спросил, понимаю ли я, в чем меня обвиняют», — сказал он, позже узнав, что признался в нацеливании на двух гражданских женщин в деревне, которую никогда не посещал.

«Тогда меня приговорили к 13 годам в исправительной колонии строгого режима», — сказал экс-пленный.

Судилище над Буткевичем

Он описал кафкианский процесс, полный «абсурда», от грубой выдумки обвинений до «особенности» того, что все юридические документы должны были быть подписаны, включая адвоката, который ложно засвидетельствовал, что он присутствовал во время допроса.

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«Я понял, что в моем деле российские войска сильно обстреляли село. Когда они наконец его захватили, они нашли гражданских, раненых от их собственного огня, и свалили вину на украинских военнопленных. Это беспроигрышный вариант для россиян. Они отворачивают ответственность и имеют украинских „военных преступников“ для парада», — рассказал Буткевич.

В исправительной колонии в оккупированном Луганске его заставляли работать или избивали, пока на заднем плане продолжался фиктивный судебный процесс.

«Меня отвезли в Луганск в апелляционный суд и кассационный суд. Тогда я обнаружил, что, очевидно, у меня был адвокат в Москве. Настоящий правозащитный адвокат! Я сказал, что меня заставили признаться под пытками. Адвокат сказал, что у него есть доказательства того, что в день предполагаемого преступления я был в Киеве. Суду было все равно», — рассказал бывший пленный.

Освобождение из плена

17 октября 2024 года — после более чем двух лет в плену — Буткевичу сказали во время утренней проверки собрать свои вещи. Он не знал, куда его везут, и не решался надеяться, что его освободят. Мужчину отвезли на соседний аэродром, где собрали других военнопленных, и их обменяли на российских пленных, удерживаемых Украиной.

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«Я не думаю, что до моего плена я осознавал, насколько российская пенитенциарная система отражает ценности и методы русского мира. Это не исключение. Это отражает фундаментальное отношение к людям как к одноразовому материалу. Если вы «ведете себя хорошо», к вам, возможно, будут относиться нормально, но вы должны подчиняться. Нет никакой самостоятельности. Даже охранники говорили то же самое о своей гражданской жизни. Это достаточно хорошее представление о том, что Россия хочет принести в Украину», — резюмировал Буткевич.

Напомним, Буткевич вернулся из российского плена в октябре 2024 года. До полномасштабной войны он был активистом кампании за освобождение украинских политзаключенных, в частности Олега Сенцова и Александра Кольченко. Работал журналистом на канале СТБ и корреспондентом ТСН. Буткевич — соучредитель нескольких правозащитных организаций. Он отправился защищать Украину и попал в плен в июне 2022 года. За свою деятельность получил награду за защиту прав человека.

После двух лет, проведенных в неволе, Буткевич рассказал ТСН, что делать, если вы попали в российский плен.