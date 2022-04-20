Пытали током, чтобы выбить ложные признания: иностранец рассказал о российском плену в Мариуполе

Пытали током, чтобы выбить ложные признания: иностранец рассказал о российском плену в Мариуполе

Россияне почти месяц держали в плену 20-летнего азербайджанца, которого задержали, когда он пытался уехать из города.

Студент третьего курса Мариупольского государственного университета Гусейн Абдуллаев попал в плен к оккупантам 17 марта при попытке покинуть город. Парень почти месяц подвергался жестоким пыткам со стороны оккупантов.

Об этом в своем Телеграмме сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, российские военные задержали Абдуллаева на одном из блокпостов близ Бердянска. Парня раздели до нижнего белья, искали татуировки, после чего его в наручниках отвезли в СИЗО.

Несмотря на то, что пленный неоднократно отмечал, что он азербайджанец и показывал документы, кафиры продолжали попытки выбить из него признание о том, что он военный батальон "Азов". При этом захватчики использовали эклектичный ток.

Пытки приостановили только за 5–6 дней до того, как была достигнута договоренность об увольнении Абдуллаева, однако жестокие избиения продолжались. Из соседних камер Абдуллаев слышал крики и звуки выстрелов.

Напомним, СБУ установила лица российского убийцы и его матери, издевающегося над украинцами, которые попадают в плен к оккупантам.

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