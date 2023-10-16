Пытали током и не давали воды: СБУ установила личности 57 коллаборантов в Херсонской области

СБУ сообщила о подозрении еще 57 коллаборантам из оккупационного "МВД РФ" в Херсонской области.

Правоохранители СБУ установили личности еще 57 коллаборантов, которые вступили в созданное российскими оккупантами "Главное управление МВД РФ Херсонской области" на левобережной части региона и пытали украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Подбор" вражеских приспешников в ряды оккупационного органа осуществляли кадровые сотрудники ФСБ.

"После получения "должностей" коллаборантам выдали "удостоверение" и форменную одежду российского образца, а также огнестрельное оружие. Это позволяло им свободно передвигаться по захваченной части Херсонщины и проводить карательные мероприятия против местных жителей. Во время таких "рейдов" российские оккупанты вместе со своими приспешниками похищали людей просто "посреди" улицы и отвозили их в российские застенки", — рассказали в СБУ.

В застенках к людям применяли жестокие пытки, в том числе пытали током и в течение длительного времени оставляли без воды.

Таким образом, рашисты фабриковали "дела" против украинцев, которых пытались склонить к сотрудничеству с врагом или признать себя "виновными" в причастности к партизанскому движению.

На основании задокументированных преступлений сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) этим должностным лицам.

На сайте СБУ можно ознакомиться с данными предателей, перешедших на сторону оккупантов.

"Поскольку разоблаченные коллаборанты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности. Каждый из них будет найден и наказан за преступления против Украины", — подчеркнули в СБУ.

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