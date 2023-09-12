Пытали током и убивали украинцев в Херсоне: прокуратура установила личности трех оккупантов (фото)

Правоохранители разоблачили еще трех российских захватчиков, которые во время оккупации Херсона жестоко пытали местных жителей и убивали украинцев.

Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.

Украинские правоохранители установили личности трех росгвардейцев, которые во время оккупации Херсона пытали гражданских украинцев. Двое из них подозреваются в умышленном убийстве гражданского лица.

Росгвардиец, пытавший украинцев в Херсоне / Фото: Прокуратура Херсонской области

По данным следствия, подозреваемые совместно с другими оккупантами с марта по октябрь 2022 похищали и пытали украинцев в помещении изолятора временного содержания. Там россияне пытали людей, принуждали их к сотрудничеству и требовали свидетельствовать против своих знакомых.

Подозреваемый в пытках украинцев / Фото: Прокуратура Херсонской области

"В настоящее время установлено более двухсот человек, которые содержались в этом здании и ежедневно подвергались разным методам пыток, в том числе применению электрического тока в области половых органов. Задокументированы два факта смерти гражданских от пыток", — говорится в сообщении.

Палач украинцев в Херсоне / Фото: Прокуратура Херсонской области

Трем россиянам, данные которых уже установили, заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны трем росгвардейцам (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Двум из них еще инкриминировано умышленное убийство гражданского лица (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 30-летний уроженец Дагестана — младший сержант 94 полка оперативного назначения росгвардии — во время оккупации насиловал жительницу Херсонской области.

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